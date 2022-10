Nyvalg er det eneste riktige for Storbritannia

Liz Truss trakk seg som statsminister i Storbritannia.

Hverken Liz Truss eller Boris Johnson burde vært statsministre. Nå må det konservative partiet ta ansvar for sitt eget rot.

Liz Truss trakk seg som statsminister i Storbritannia torsdag. Hun var bare regjeringssjef i seks kaotiske uker. Truss har vært i hardt vær i praktisk talt hele perioden.

Hun forsøkte å redde skinnet ved å sparke finansministeren for en drøy uke siden. Det hjalp lite. På onsdag dukket Truss opp i underhuset og sa at hun ville slåss. Et døgn senere var hun imidlertid ferdig.