Kommentar Arkitektur Erling Dokk Holm: Rommet under bakken

Krypten under Uranienborg kirke er blitt et vakkert og interessant rom. Den gjør noe med deg.

28. nov. 2021 13:22 Sist oppdatert nå nettopp

Ok. Du går gjennom livet uten en eneste religiøs anfektelse. Likevel kan det hende at også du en dag går inn i et rom der du får en fornemmelse av at det må finnes noe mer.

Det kan være i T-banevognen en tidlig morgen der dørenes slamring er det eneste som bryter tunnelenes ro, det kan være i den dype skogen tapetsert av mose. Eller det kan være i en utgravd kjeller under en kirke av den helt konvensjonelle arten.