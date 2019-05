Dead woman walking, har man sagt i snart to år, helt siden statsminister Theresa May skrev ut nyvalg til Parlamentet for å skaffe seg en bedre forhandlingsposisjon vis-à-vis EU, men i stedet tapte det flertall hun hadde. Siden har det meste gått galt, og May vil snart bli brakt til et EU-politisk gravsted der det også ligger tre andre konservative statsministre: Margaret Thatcher, John Major og David Cameron.

Theresa May kommer utvilsomt til å gå inn i historien som en av de verste britiske regjeringssjefer noensinne, fordi hun som statsminister vil bli tillagt ansvaret for brexit-kaoset, slik Lord North fikk skylden for tapet av de amerikanske koloniene.