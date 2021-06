Arven etter ham er full av skraper og skrammer, ømhet og visjoner

Arven etter Kolbein Falkeid er full av skraper og skrammer, ømhet og visjoner. Han døde søndag, 87 år gammel.

Kolbein Falkeid (1933–2021) skrev om alt fra sjømannsliv til barnenakker. Foto: Hans Jørgen Brun/Cappelen Damm

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

28. juni 2021 10:49 Sist oppdatert nå nettopp

Kolbein Falkeid tok over for Rolf Jacobsen. Men hvem skal nå ta over for Kolbein Falkeid? Vi er i ferd med å miste vår siste generasjon av folkekjære kvalitetspoeter i dette landet. Slike forfattere som ønsker å skrive for allmennheten, men også kan gi de enkleste motiver et dikterisk løft.

Kolbein Falkeid var nettopp slik. Gjennom femti år skrev han om alt fra sjømannsliv og barnenakker til tap og forsoning. Hans diktsamlinger er gjengangere på bibliotekenes utlånslister. En annen sol fra 1989 er trykket i flere opplag. Han skrev en lang rekke sangtekster til visegruppen Vamp og gjendiktet kolleger fra både USA og Chile, som Lawrence Ferlinghetti og Nicanor Parra.