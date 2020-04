Flaggermusmann skaper uro | Kjetil B. Alstadheim

Den kinesiske teknologigiganten og mobilprodusenten Huawei har vært i det gavmilde hjørnet i det siste. Selskapet har sendt seks millioner ansiktsmasker pluss annet beskyttelsesutstyr til Canada. Også Nederland og flere andre EU-land har fått milde koronagaver fra Huawei.

Men selv gaver kan skape bekymring. Både i Canada og EU er Huaweis eventuelle rolle i utbyggingen av 5G-nettet et hett tema. Den canadiske statsministeren Justin Trudeau måtte forsikre om at gavene ikke skal påvirke beslutningen. Men for den som skal vil innynde seg med både publikum og myndigheter i disse dager, er det ikke så dumt å kunne sette logoen sin på et lass esker med etterlengtet beskyttelsesutstyr og en stabel nettbrett til helsevesenet.