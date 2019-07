Høstens lokalvalg står i opprørets tegn. Og som alle opprør, kom det overraskende på de etablerte partiene.

Ofte er det jo nettopp dette som kjennetegner et vellykket opprør: Knapt noen ser det komme før det er et udiskutabelt faktum. Da er det imidlertid ikke så vanskelig å forklare grunnen til at folk flokker seg under «Nok er nok»-parolen.