Den sløye sentimentalisten

Bare én gang i mitt liv har jeg grått i en konsertsal. Først kom tårene rullende. Så begynte jeg pinadø å hulke. Ristet rett og slett i setet.

Burt Bacharach (94) døde torsdag.

10.02.2023 15:09

Var det flaut? Nei, heller rart, og litt ubehagelig å miste kontroll over ens egne reaksjoner. Det føltes som begeret rant over, av noe jeg ikke finner bedre uttrykk for enn ... vemodig vellyst. Den gode følelsen av sårhet og lengsel.

Egentlig skulle det ikke være mulig. Vi var i Folketeateret, med mange ledige seter. En gammel mann satt ved pianoet og sang. Uten å kunne synge.

