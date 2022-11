Hvor mye skal vi ta fra prinsesse Märtha Louise før Norges befolkning er fornøyd?

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

7 minutter siden

Kongehuset skal være samlende, men det skal også være raust. Man kan spørre seg hvor mye mer vi skal bestemme over prinsesse Märtha Louise.

Dersom Durek Verrett handler i strid med lov om alternativ behandling, må han sanksjoneres for det. Det hjelper ikke at prinsesse Märtha Louise slutter å representere kongehuset.

Presse-Norge er unisont enige om at det er klokt og ryddig av prinsesse Märtha Louise å avslutte sine offisielle oppgaver for kongehuset på grunn av Durek Verrett. Historiker Trond Norén Isaksen uttalte i september at det er usikkert om det er nok, ettersom hun allerede representerer kongehuset ganske sjelden.

Hva blir det neste, må Märtha Louise gi fra seg prinsessetittelen for å målbinde ytringsfrihetslandet Norge?