To store kriser har rammet Norge de siste ni årene. Den ene var 22. juli-terroren. Den andre er korona-krisen. De er helt forskjellige, men de har til felles at myndighetene og forvaltningen igangsetter hele sitt apparat for å håndtere dem.

Det skjer både gjennom inngripende tiltak og kommunikasjon i alle kanaler, uten at det følger med innsikt og åpenhet om beslutningsgrunnlaget.