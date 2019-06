Bompengeopprør og klimakamp. Ap i en hengemyr. Et sentrum på bunn. Et slitent Høyre og Frp uten appell. Sp i storform. SV styrket og Rødt på fremmarsj, mens MDG seiler opp i byene.

Alt dette er stikkord for et politisk landskap i forandring med bare 73 dager igjen til kommunevalget. Der avgjøres ikke styringen av Norge, men resultatet kan likevel få stor betydning for det som skjer på den rikspolitiske arenaen.