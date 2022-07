Ny lederjobb til høsten?

Du har signert kontrakten. Bare en liten sommerferie, så starter du i ny lederjobb. Her er noen tips.

Det kanskje aller beste tipset jeg kan gi nye ledere er: Sitt på hendene dine. Du har tid nå i begynnelsen, bruk den klokt, skriver Anita Krohn Traaseth.

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

10 minutter siden

Høsten er høytid for lederskifter, og ikke alle arbeidsplasser og bedrifter har et profesjonalisert opplegg rundt innfasing av nye ledere. Et spørsmål jeg ofte får er: Hvordan starter jeg, hva gjør jeg rent praktisk? Det finnes nyttige bøker og oppskrifter på hvordan man bør bruke de første 90 dagene. Her kommer noen praktiske, ikke forskningsbaserte tips til forberedelser og den første arbeidsuken.

Ifølge tall fra SSB har vi rundt 200.000 ledere i Norge, og hundrevis, ja, kanskje tusenvis skal skifte eller få sin første lederjobb når ferien er over. Forberedelsene starter allerede når man er i ansettelsesprosessen, da en av oppgavene ofte er å beskrive hva man ønsker å få til eller hvordan man vil ta fatt på de første månedene.