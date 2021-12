God, spiseforstyrret jul!

Jeg gruer meg til jul. Én av de viktigste grunnene er maten.

Mange i Norge spiser uten glede og føler stor forakt for kroppen sin, skriver Hilde Østbye.

Hilde Østby Anmelder og forfatter

10 minutter siden

Når jeg leser eventyret om Askeladden som kappåt med trollet, tenker jeg at det trollet gjør, er lurt: Idet magen blir full, stikker han hull på den sånn at han kan spise mer, med flat mage. Slik resonnerer en som lever med en spiseforstyrrelse. For når ribba settes frem, er vi nemlig mange som gruer oss.