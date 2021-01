Kommentar: Hvem synger for Joe Biden?

Beyoncé var der for Obama, to ganger. Knapt noen ville spille for Trump. Hvem stiller opp for Joe Biden?

Beyoncé spilte på en «Get Out the Vote»-konsert for Hillary Clinton i 2016. Og hun har sunget for Barack Obama. Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Nå nettopp

Donald Trump har allerede varslet at han ikke er der for å hilse velkommen når Joe Biden onsdag blir innsatt som USAs neste president. Det amerikanske folket er heller ikke fysisk invitert. Opprørsfrykt og koronaen setter en stopper for parade, ball og annen offentlig moro, men digitalt blir det fest gjennom TV-showet Celebrating America.

Hvem får synge, for eksempel nasjonalsangen? Jo, Lady Gaga. Hvem bør egentlig synge? Og hvor viktig er musikken for presidenter under en slik markering? Spør Beyoncé.