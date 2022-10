Én anmelder hyller boken. En annen slakter den. Hva skal leserne tenke da?

Bokanmeldere motsier hverandre sterkt denne høsten. Det skaper rom for debatt, skriver Ingunn Økland.

Helga Flatland, Carl Frode Tiller og Trude Marstein splitter anmelderkorpset i høst.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

10. okt. 2022 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

Helga Flatland og Trude Marstein er begge utropt til landets fremste forfatter i høst. «Akkurat nå skriver ingen bedre enn henne», hevdet Maria Årolilja Rø i Adresseavisen da hun anmeldte romanen «Etterklang» av Flatland.

I sin anmeldelse av «Egne barn» skrev Preben Jordal her i avisen at Trude Marstein «er på vei mot et eget nivå i norsk samtidslitteratur».