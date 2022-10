Ypperlig! Eller elendig?

Bokanmeldere motsier hverandre sterkt denne høsten. Det skaper rom for debatt, skriver Ingunn Økland.

Helga Flatland, Carl Frode Tiller og Trude Marstein splitter anmelderkorpset i høst.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

10. okt. 2022 15:41 Sist oppdatert nå nettopp

Helga Flatland og Trude Marstein er begge utropt til landets fremste forfatter i høst. «Akkurat nå skriver ingen bedre enn henne», hevdet Maria Årolilja Rø i Adresseavisen da hun anmeldte romanen «Etterklang» av Flatland.

I sin anmeldelse av «Egne barn» skrev Preben Jordal her i avisen at Trude Marstein «er på vei mot et eget nivå i norsk samtidslitteratur».