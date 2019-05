Partienes landsmøter er høysesong for partisjåvinismen. Fiendebildene skjerpes og motstanderne levnes liten ære. Fenomenet er ikke nytt, men som et blekt speilbilde av resten av Europa ser vi også her i Norge at tonen blir mer uforsonlig. Populismens verste sider er i ferd med å bli salgbar importvare.

«Norge har snart yatzy i populistiske bevegelser: Vi har høyrepopulistene i Frp, agrarpopulistene i Senterpartiet og venstrepopulistene i Rødt», konstaterer Dagsavisens kommentator Hege Ulstein, og advarer mot populismens pris – en polarisert og fordummende politisk debatt.