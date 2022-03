Kjølig ytringsklima på jobb

Bør arbeidstagere ha munnkurv i offentligheten?

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

Nå nettopp

«Der du ønsker å uttale deg i en sak, sørg alltid for å involvere nærmeste leder. Det gjelder den minste sak, selv å trykke «liker» på et innlegg. Å vurdere om et innlegg kan ha betydning for [virksomhetens] legitimitet må vi gjøre i fellesskap, hvor jeg lytter til deg og jeg beslutter.»

Dette er ingen instruks på en fabrikk i Russland eller Nord-Korea. Det er en e-post fra en leder i det norske Mattilsynet til en ansatt inspektør og veterinær.