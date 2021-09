Harald Stanghelle: Et overgrep mot Kina-kritikeren Michael Tetzschner

Hvis kineserne har stjålet tusenvis av e-poster fra Stortingets viktigste Kina-kritiker: Tør utenriksminister Ine Eriksen Søreide henge bjellen på katten?

Nestleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Michael Tetzschner, ble utsatt for et direkte hackerangrep i februar i år.

10 minutter siden

Historien om hackingen av nestlederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Høyres Michael Tetzschner, er en like skremmende som illustrerende historie om en helt sentral etterretningstrussel.

Fra før vi vet at Stortinget i mars ble angrepet og at kineserne sto bak. Men aldri tidligere er det dokumentert et så målbevisst og omfattende angrep mot en navngitt norsk politiker. Rundt 4000 e-poster – mange av dem med vedlegg – er lastet ned fra Tetzschners konto.