Babyboom i krisetider

Fødselsraten i Norden har gått opp under pandemien, og ned i resten av Europa, USA og Asia. Det er mer økonomisk enn eksistensielt.

Fruktbarheten har i tiår vært nedadgående på verdensbasis, noe som vil ha enorme konsekvenser både for verdensøkonomien og folks liv, skriver Maria Kjos Fonn.

Ifølge den franske forfatteren Albert Camus er det største filosofiske spørsmålet hvorvidt man skal ta livet av seg. Flere har imidlertid argumentert for at dersom menn fødte barn, ville det store eksistensielle valget være om man skulle få barn eller ikke. Og med stadig flere muligheter for å kontrollere egen reproduksjon, er temaet overalt. De som fører debatten, er gjerne unge, urbane og ressurssterke kvinner.

I fjor høst publiserte NRK en sak om en kvinne på 24 som ønsket å sterilisere seg fordi hun mente klimapolitikken i Norge ikke holder mål. Det kan være gode grunner til å nøle med å få barn når klimautsiktene er så dystre som de er, men det er relativt få som går til det drastiske skrittet å sterilisere seg for klimaet. Men diskusjonen om barnefødsel som et eksistensielt grunnproblem, fyller likevel spaltemeter, bøker, sangtekster og filmlerreter.