Kanskje Vedum har gjort en for god jobb

Nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I månedsvis har regjeringen forberedt befolkningen på trange tider. Kanskje har finansminister Vedum (Sp) gjort en for god jobb i å få ned forventningene.

Hvis oppfatningen er at svært mange blir skuffet og får kutt, vil det være lettere å få aksept for nærmere 45 milliarder i skatteøkninger neste år.

Men når hele budsjettet nå er lagt frem, viser det seg at regjeringen har funnet rom til en rekke satsinger likevel. Gratis barnehage i nord, kutt i drivstoffavgiften, halverte fergetakster og dobling av fagforeningsfradraget. Også flere kritiserte samferdselsprosjekter, som ombygging av Ring 1 i Oslo og flyttingen av flyplassen i Bodø, er det rom for. Det er ærlige politiske prioriteringer, men viser at regjeringen fortsatt har et stort handlingsrom.