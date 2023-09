Vil vi ha ansvarsfulle politikere, må vi begynne å vise dem mistillit

Nordmenn har lenge vært på tillitstoppen i verden. Nå ser vi konturene av politikere som tar tilliten for gitt.

Publisert: 23.09.2023 07:00

Kort tid etter at det ble kjent at Høyre-leder Erna Solberg var inhabil i flere saker i sin tid som statsminister, hadde hun allerede klar en løsning på hva som måtte skje hvis hun ble statsminister igjen: Statsministerens kontor skulle overvåke ektefellen Sindre Finnes’ VPS-konto.

Ikke bare lot hun være å ta ansvar for det som hadde skjedd på hennes vakt, men hun mente attpåtil at vi skal bruke skattebetalernes penger til å kontrollere ektefellen. Alt dette kun for at hun skal få sitte ved maktens bord igjen om to år.