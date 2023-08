Stiftelsene er et supplement til staten

Offentlig sektor eser utover alle grenser. Samtidig stikker politikerne kjepper i hjulene for stiftelsene – det idealistiske supplementet til både stat og marked.

De 6300 norske stiftelsene er plassert midt imellom det offentlige og næringslivet, skriver Knut Olav Åmås. Vis mer

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger. Les mer her.

Selv i Solberg-regjeringens åtte år vokste det offentliges andel av norsk økonomi markant. I år utgjør den rekordhøye 62 prosent. Det er ti prosent mer enn Sverige og Danmark. Stadig mer makt blir konsentrert i stat, fylkeskommuner og kommuner. Det kan gå utover nyskapingen og redusere handlingsrommet andre steder i samfunnet – i næringslivet og i sivilsamfunnet.

Norske stiftelser skaper verdier for mer enn 58 milliarder kroner årlig, viser en fersk undersøkelse. Men i stedet for å anerkjenne, tilrettelegge for og styrke de samfunnsnyttige bidragene fra stiftelsene, skjer det nå flere ting som svekker dem.