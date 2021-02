«Nei, det er ikke mer polarisering enn før, og polarisering må ikke være skadelig»

Nei, det er ikke mer polarisering enn før, og polarisering må ikke være skadelig.

Vi i skravleklassen har lett for å forveksle sosiale medier med virkeligheten, og et hardt debattklima med polarisering, skriver Kjetil Rolness. Foto: Åge Peterson

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

Nå nettopp

«Vi lever i en polarisert tid.» Si setningen, og du høres ansvarlig og balansert ut. Du har plassert deg som en fornuftens stemme i midten. Jeg har selv sagt lignende mange ganger. Det skal jeg slutte med.

For begrepet har tatt av, og lever sitt eget liv. Snart tar vi for gitt at Norge er polarisert – litt som USA. Det snakkes om en «farlig utvikling», som om en ond kraft har infisert samfunnet. Men la oss se på grunnlaget for bekymringen.