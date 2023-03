Bygg moderne, men bygg menneskelig

Vi trenger ikke masse nybygg som ser ut som de er fra 1890. Vi trenger å bygge moderne på mye klokere og mer omtenksomme måter.

Arkitektur handler om identitet, om hvem vi har vært, er og vil være, skriver Knut Olav Åmås.

18.03.2023 09:30

Selv den mest påkostede moderne arkitektur i form av prestisjefylte signalbygg er i trøbbel for tiden. Denne uken leste jeg en om undersøkelse der 68 prosent mener det nye Munchmuseet er lite vakkert. 62 prosent mener det samme om det nyåpnede Nasjonalmuseet. Det første ble kåret til landets styggeste bygg av bevegelsen Arkitekturopprøret i 2021, det andre i fjor.

Men erklæringer om «stygt» og «pent» er ikke konklusjonen på noen debatt. Det er bare starten, på noe av det mest engasjerende vi kan diskutere. For arkitektur handler om identitet, om hvem vi har vært, er og vil være. Norske arkitekter og utbyggere må delta mer offentlig og forklare hva de står for så vi kan diskutere det. Og mediene må drive kritisk journalistikk på de lange planprosessene som former byene våre.