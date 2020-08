Maria Kjos Fonn: Tallene for overgrepsutsatte menn er nedslående, og det kan være forståelig at menn oftere tier

To av høstens romaner og én sakprosabok gir ny innsikt i overgrep mot menn.

Maria Kjos Fonn

Nå nettopp

Journalist og statsviter Vilde Bratland Hansen har, med Pappas hemmelighet, skrevet en både lettlest og referansetung fagbok om noe som både er dypt personlig og politisk. Hennes egen far ble utsatt for overgrep av en mann foreldrene pleide å omgås, fra han var ni til seksten år. Innledningsvis siterer Bratland Hansen den amerikanske forfatteren Robert Bly fra boken Iron Man:

Men are taught over and over when they are boys/ That a wound that hurts is shameful/ A wound that stops you from continuing is a girlish wound