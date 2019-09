Neste års Oslo-budsjett, som ble lagt frem onsdag, følger samme oppskrift som tidligere: Et byråd velsignet med god råd bruker penger omtrent som de har sagt.

For eksempel fortsetter utrullingen av gratis aktivitetsskole. Riktignok ikke i et voldsomt tempo, men nok til at hele byen vil få det om fire år.