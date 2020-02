La meg gjette. Kjæresten din har sett deg mer i flimmeret fra en skjerm enn et stearinlys det siste året. Du tror det ikke spiller noen rolle. At din magnetiske sjarm alene fungerer som et aggregat som holder hen varm i tiår etter at dere møttes for første gang.

La meg komme med enda en vill gjetning. Du synes alt styret rundt valentinsdagen er noe herk, noe du selvsagt for lengst har gjennomskuet som et markedsføringsstunt for idioter. Jeg skal ikke krangle på det. Men kan jeg forsiktig påpeke noe i all vennlighet? Det blir ikke noe romantikk ut av den argumentasjonen.