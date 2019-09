Natt til mandag fikk Peter Dinklage den prestisjetunge Emmy-prisen for beste mannlige birolle i Game of Thrones. I talen takket han TV-bransjen for toleranse og mangfold. Skuespilleren som har diagnosen kortvokst, mener at det er ingen andre steder en som ham kunne stått på en scene som det.

Karakterer med sykdom og funksjonsnedsettelser blir i forsvinnende liten grad vist på TV og film. I USA har rundt 20 prosent av befolkningen en eller annen funksjonsnedsettelse, men kun 2 prosent av karakterene i film og TV har det samme. Når de først blir vist, er heller ikke det uten fallgruver.