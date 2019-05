I Bergen får Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) en oppslutning på mer enn 20 prosent. For noen betyr nye bompengepasseringer at de må ut med mer enn 20.000 kroner ekstra i året. For de fleste er det mye mindre, men protestene kommer fordi det nå settes opp en rekke nye bompenger. Svært mange må betale mer enn tidligere.

Bompenger er ikke noe nytt. Helt siden 1980-trallet er endel veistrekninger blitt finansiert med bompenger. Det nye denne gangen er de såkalte bypakkene. En bypakke skal ikke bare dekke veibygging, men også sikre utbygging av bedre kollektivtrafikk og gang- og sykkelveier. Bypakkene er et spleiselag der også staten, kommunen og fylkeskommune deltar.