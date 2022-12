En drøm om frihet

29. des. 2022 12:42 Sist oppdatert nå nettopp

Kompromissløsheten hennes kostet mer enn de fleste så, skriver Knut Olav Åmås om Shabana Rehman.

Shabana Rehman døde torsdag. Hun er en av de mest kraftfulle og innflytelsesrike samfunnsdebattanter Norge har hatt de siste 25 år, skriver Knut Olav Åmås i dette minneordet.

Det finnes en tekst og en tale av Shabana Rehman som heter «Hjertets migrasjon». Det tok henne bare noen få minutter å fremføre den på Bjørnsonfestivalen i Molde i august 2005. Det er en av hennes mest minneverdige tekster. Den sammenfatter mye av det hun sto for og drivkraften bak det. Sånn begynner den:

«I 1996 døde min far. Han ble bare 52 år. Hans død var ikke noe unormalt. Men hans siste ønske var det. Han ville bli gravlagt der hans barn, neste generasjon levde, og ikke i det landet hans forfedre hadde levd i. Dette er et svært uvanlig valg for mennesker i hans innvandrergenerasjon. En stolt pakistaner, gravlagt i norsk jord. Da jeg sto og så på at hans kiste ble senket, ble jeg truffet av en sannhet jeg ikke kunne løpe fra. For ved min fars grav så jeg ingen røtter.»

