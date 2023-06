Sitatfusk fra høyeste hold

John F. Kennedy (1917–1963) taler om verdensfreden på the American University i Washington D.C. i 1963.

Utdanningsdirektoratet må gjerne bruke nyskrevne dikt i eksamensoppgaver. Å manipulere historiske taler er derimot uakseptabelt.

04.06.2023 11:59

«After all, we all breathe the same air.» De forsonlige ordene skal ifølge Utdanningsdirektoratet ha falt i en tale av den amerikanske presidenten John F. Kennedy. Talen ble holdt i Washington D.C. sommeren 1963, som en reaksjon på den spente situasjonen mellom USA og Sovjetunionen. Året før var det reell fare for atomkrig under Cubakrisen.

Kennedy bidro til avspenning med talen «A strategy of Peace». Men han var ikke tydelig nok, ifølge det norske Utdanningsdirektoratet. Udir fryktet i hvert fall at norske elever ikke ville forstå budskapet. Nylig avslørte Aftenposten at talen fikk noen nyskrevne tillegg da den i 2018 ble brukt i en eksamensoppgave for elever i videregående skole.