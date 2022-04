Knut Olav Åmås om å lengte etter vanlige dager

Vi lever i så usikre og mørke tider at vi alle er blitt migranter i bevegelse – «with emptiness inside and going nowhere».

Den følelsen av redsel og avmektighet siger innover en hel verdensdel. Den er det motsatte av frihet, skriver Knut Olav Åmås.

Knut Olav Åmås Skribent og direktør i Stiftelsen Fritt Ord

Nå nettopp

De siste to år har tidvis gitt meg følelser av mørke og uvirkelighet: Først siste del av Donald Trumps samfunnsødeleggende presidentperiode i USA. Så global nedstengning i en pandemi som i bølge etter bølge fortsatt ikke er over. Og nå, når vi endelig var klar for frihet og ny vår – Russlands katastrofale krig midt i Europa, med dype og svære konsekvenser.

Regnbuetegningene med teksten «Alt blir bra» fra starten av koronaen virker allerede som noe naivt og bagatellmessig fra forrige århundre.