Anita Krohn Traaseth: Derfor får et annet parti min stemme denne høsten

I 2013 la jeg til grunn tre perspektiver for mitt valg. I 2021 bruker jeg de samme tre perspektivene. Konklusjonen ble annerledes.

Jeg er svært opptatt av klima. Ikke fordi jeg er miljøaktivist, men fordi jeg ikke tror at det er bærekraftig hverken økonomisk eller miljømessig med vår oljeavhengighet, skriver Anita Krohn Traaseth. Foto: Åge Petersen

Anita Krohn Traaseth Næringslivsleder og forfatter

Vi satt ved kjøkkenbenken og spiste sjokoladekake, den kommende statsminister og jeg. Så kom Hannah, som da var 12 år, inn på kjøkkenet. Erna la merke til at Hannah hadde på seg to forskjellige sokker. Sånn er det hos oss også, sa Erna, pekte på sokkene og nevnte noe om at det ikke alltid var lett å finne tilbake til de rette parene. Hannah stoppet opp, tok et raskt blikk ned på den lysegrønne og den blå sokken og kikket opp på den fremmede damen: Jeg går alltid med ulike sokker, jeg.