Hvis du må bevise at du er norsk, er du da egentlig del av fellesskapet?

Før var det et problem at minoriteter ville kalle seg norske. Nå er det et problem at noen minoriteter ikke ønsker det.

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

5. feb. 2022 09:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det viser at vi ikke har kommet lenger i den evinnelige «hvem skal få lov til å kalle seg norsk»-debatten. Definisjonsmakten ligger fortsatt ikke hos den enkelte minoritetsperson.

I kjølvannet av Avisa Oslos debatt om hva det vil si å være norsk, har flere ulike minoritetsstemmer kommet til uttrykk. VG har intervjuet fire ungdommer som heller vil dyrke sine utenlandske røtter, fremfor å bli en del av flokken. For dem handler det om familiestolthet, «norsk» forventningspress, oppgjør med skjult rasisme – og det å kunne eie sin flerkulturelle identitet.