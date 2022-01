Hjemmekontor hemmer kvinnelige forfattere | Ingunn Økland

Livet under pandemien setter kunsthistorien i perspektiv.

Forfatteryrket er sårbart for avbrytelser og barnepass. Illustrasjonsbilde

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

6 minutter siden

Må mødrene ta støyten når arbeidsplassen flyttes hjem? Mye tyder på det, hevder en gruppe forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet. Tidligere denne måneden presenterte de sine foreløpige funn her i avisen.

Forskerne har intervjuet flere familier – før og etter pandemien – som kan fortelle at mødrene tar større ansvar på hjemmekontoret. De koordinerer stort og smått «som må til for at familieprosjektet skal lykkes». Familielivet spiser seg inn i arbeidstiden. Kvinner rammes hardere enn menn fordi de oftere påtar seg «det tredje skiftet».