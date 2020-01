Ved inngangen til forrige tiår sto den europeiske økonomien midt i den globale finanskrisen. Krisen ga kraftig vekst i ledigheten og vedvarende sosiale problemer, tross kraftfull bruk av de vanligste politiske virkemidlene man finner i økonomiske lærebøker.

Vi får håpe at 2020-tallet byr på stabile, gode tider. I en ustabil verden er det likevel all grunn til å frykte det motsatte. Hva skal da politikerne i vår del av verden gjøre for å bekjempe krisens virkninger? Ser vi tilbake på erfaringene fra det foregående tiåret, er det ikke opplagt at det for tiden finnes fungerende virkemidler mot et nytt tilbakeslag.