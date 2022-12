Hevet over kritikk

Maryam Iqbal Tahir Jurist og journalist

9 minutter siden

Istedenfor å opptre som samfunnets vaktbikkje, valgte mediene å være høyesterettsdommer Skoghøys mikrofonstativ. Hvordan kunne det skje?

«Virkeligheten overgår fantasien,» var reaksjonene da høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy for to uker siden anklaget sin kone for å ha forgiftet ham. Dommeren forklarte til mediene at motivet hennes var økonomisk.

Selv om Vær Varsom-plakaten tydelig stadfester «samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger», hørte ikke Rett24 og Aftenposten på hennes versjon før saken blir publisert. På daværende tidspunkt sa politiet at det så langt ikke hadde vært grunn til å iverksette etterforskning basert på informasjonen som var innhentet.

