Sannsynligvis er du overvektig. Det er et politisk problem.

Rykende fersk forskning kaster lys over hva politikerne kan gjøre for å løse et av samfunnets tyngste problemer.

7 minutter siden

«Folk spiser ikke ernæring, folk spiser mat», sa en foredragsholder på en kostholdskonferanse en gang.

Det er ganske presist.