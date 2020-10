«Per Marius Weidner-Olsen har skrevet en god bok. De ulykksalige omstendighetene forandrer ikke på det.»

Per Marius Weidner-Olsen har skrevet en god bok. De ulykksalige omstendighetene forandrer ikke på det.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

6 minutter siden

I et middels godt bokår er det forståelig at juryen har valgt å nominere en debutant til Brageprisen for beste skjønnlitterære bok.

Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen av Per Marius Weidner-Olsen utmerker seg med høy intensitet og uvanlige perspektiver. Blant de nominerte mener jeg romanen skrevet av avdøde Beate Grimsrud har høyere kvalitet. Men denne boken hører definitivt hjemme på en hvilken som helst kortliste over gode norske bøker fra 2020. I forrige uke tok vi den med i Aftenpostens oversikt over høstens beste bøker så langt.