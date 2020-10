Bøker om overgrep skaper uro

Overgrep mot unge gutter er et viktig motiv i bokhøsten. Det gir forlagene en spesiell utfordring.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

Nå nettopp

Kvinner har gått i bresjen for å skape større åpenhet om overgrep. Sakte, men sikkert følger menn etter. I høst publiseres det flere bøker som skildrer seksuelle overgrep mot gutter. Et tidligere overgrepsoffer lar datteren Vilde Bratland Hansen fortelle hans historie i sakprosaboken Pappas hemmelighet. Tre mannlige forfattere skriver romaner om misbruk.

I Antifeministen av Rune Salvesen blir en gutt utsatt for overgrep av sin egen mor. Septologien av Jon Fosse er en oppvekstskildring der hovedpersonen blir offer for en pedofil mann. Både en mann og en kvinne forgriper seg på den unge hovedpersonen i romanen Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen av Per Marius Weidner-Olsen.