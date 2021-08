Hvorfor sier vi nei den mest fornuftige og omfordelende skatten? | Kjetil Rolness

Finnes det en bedre skatt enn arveavgiften? Nei. Finnes det en mer upopulær skatt enn arveavgiften? Nei (den slår selv eiendomsskatten).

For å hindre at arvinger med lav betalingsevne må selge familiehjem, hytte eller bedrift for å betale arveavgift, kan det innføres avdragsordninger, skriver Kjetil Rolness.

Kjetil Rolness Sosiolog og skribent

6 minutter siden

Betyr det at folk er dumme? Nei. Det betyr bare at de tenker mer som foreldre, enn som samfunnsborgere. Det er forståelig. Vi har sterke følelser for familien. Også jeg vil hjelpe mine barn.

Men politikere skal ikke tenke sånn. De skal gjøre det som er best for fellesskapet. Det er bred enighet om at store økonomiske forskjeller fører til mindre tillit, sammenhengskraft og maktspredning. Selv Frp sier de vil ha et samfunn med lavest mulig ulikhet.