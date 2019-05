Åpningsfilmen under årets Cannes-festival var et unntakstilfelle. Komedier slipper vanligvis ikke til i den alvorstunge hovedkonkurransen, men Jim Jarmusch’ veksling mellom samfunnssatire og zombiekomedie viste seg å være representativ for programmets grensesprengende kvaliteter.

Om Jarmusch vekket de døde for å fremme et dystert budskap om de levende, bleknet denne amerikanske satiren i møte med den sørkoreanske Gullpalmevinneren Parasite.