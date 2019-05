– Noen ganger lurer jeg på om vi ikke burde ha to forskjellige operahus i Oslo. Ett som satte opp de gamle forestillingene, og ett som drev de nye, eksperimentelle, sa operasjef Annilese Miskimmon under den første Voex-festivalen sist helg, festivalen for Various Operatic Experiments, den første i en treårig satsing i Operaen.

Det var kanskje helst ment som et utspill for å sjekke reaksjonene i den lille forsamlingen under paneldebatten «Hva er god ny opera i 2019?». For det virker ikke som hun selv har gitt opp helt ennå: Denne festivalen, og tre nye operabestillinger fra blant andre Synne Skouen og Maja S.K. Ratkje, var blant hovedsatsingene under Miskimmons første sesonglansering.