Vet Høyre egentlig hva fattigdom er?

Hvis Høyre skal ha sakseierskap til sosiale forskjeller i Oslo, må de gjøre en mer troverdig jobb.

01.04.2023 08:00

Forrige helg hadde Høyre landsmøte, og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg stilte til intervju i Dagbladet sammen med ordførerkandidat Anne Lindboe og Erna Solberg under overskriften «Frir til fattigfolk». Der kunne han fortelle at Høyre er partiet for velgere med lav inntekt.

Det er ikke fattigdomsbekjempelse Høyre først og fremst er kjent for, men lettelser i skatter og avgifter og skolepolitikk, og det er ofte dét partiet vil at valgkampen skal handle om. Meningsmåling som Norstat har gjort for Aftenposten etter forrige valg, viser at Oslo-velgere i tillegg gir Høyre best resultat på helse, samferdsel og forsvar.