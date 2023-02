Skummel dans med kinesere

02.02.2023 19:04

Justisministeren er aktiv på Tiktok. Men den er ikke som alle andre apper.

At justisministeren fikk lov av sikkerhetsfolk til å installere Tiktok, bør ikke betrygge noen.

Om hun ikke lyver, har Emilie Enger Mehl holdt seg innenfor de formelle reglene. I en måneds tid i høst brukte hun Tiktok på en tjenestetelefon. Et viktig poeng, som ikke har fremkommet før hun selv avslørte det i et intervju med TV2 onsdag, er at hun brukte appen på en såkalt ugradert tjenestetelefon.

Slike tjenestetelefoner er det i utgangspunktet lov til å installere mange ulike apper på. De skal uansett ikke inneholde sensitiv informasjon. Fortsatt finnes ingen regler som forhindrer henne i å ha Tiktok på denne mobilen, ifølge justisministeren selv.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn