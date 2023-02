Hvorfor snakker alle om episode tre av «The Last of Us»?

02.02.2023 17:59

Episode tre i serien «The Last of Us» har ført til storm på sosiale medier. Her er fra et av de første møtene mellom Bill (Nick Offerman) og Frank (Murray Bartlett).

Vi forventet oss zombier og apokalypse, men fikk en av serieverdenens vakreste kjærlighetshistorier.

De siste dagene har min Facebook og Twitter rent over av artikler og kommentarer om akkurat det samme: episode tre av apokalypse-serien «The Last of US». Episode tre ble sendt mandag og kan strømmes på HBO Max

Det er ikke rart. Da jeg fikk tilgang til serien for å anmelde den, tenkte jeg for meg selv at dette blir en snakkis. Jeg var dermed overbevist om at ikke alle fra internetts mørke underskoger kom til å sette pris på den.

