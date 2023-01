«Boken om vår fremtid består ikke av blanke sider»

Å starte et nytt år med vissheten om at man har begrenset kontroll, er vanskeligere enn all verdens dagbokskriving og dietter.

Boken om vår fremtid består ikke av blanke sider, og vi fyller den ikke ut alene., skriver Maria Kjos Fonn.

14.01.2023 14:00

Å gå inn i en bokhandel i januar viser på sett og vis litteraturens slagkraft. Bare et glimt av salgsbordet «NY START, NYE MULIGHETER!», hvor trusler om sukker-detox og bootcamp for psyken lyser mot deg på bokforsidene, kan gi en intens trang til å begrave deg under sofaputene med en pose ostepop og en øl.

Og våkne utpå høsten en gang når alle ambisjoner og visjoner har løst seg opp i novemberregnet

