Kulturåret oppsummert: 2020 ga nye muligheter for introverte og engstelige kulturfolk i sofakroken

2020 var et annus horribilis for utadvendte kulturelskere og kjendiser, men ga nye muligheter for introverte og engstelige kulturfolk i sofakroken hjemme.

Tømmerhuggerskjorter og hockeysveis danket ut glitter og glamour i kulturåret 2020. (F.v.) Ulrikke Brandstorp i MGP-finalen, Taylor Swifts nye albumcover og Trollet som vant Maskorama på NRK. Aftenposten collage

Mari Grydeland

12 minutter siden

Hvordan kan man oppsummere et kulturår som i manges øyne ikke har funnet sted? Det er ikke lett, men vi gir det et forsøk: her er det gode, dårlige og uforståelige med kulturåret 2020.

Vi burde kanskje skjønt hvilken vei kulturåret bar, da en av vårens store hits var «Ooops, app, app, app, app» med Erna Solberg? Du vet den der hun prøver å håndhilse på Camilla Stoltenberg rett etter at folket har fått beskjed om å slutte med den slags.