Forsvarspolitikken egner seg best for de brede og samlende forlik, heter det gjerne. Det skal ikke lages unødvendig strid og støy om det som har med forsvar og landets sikkerhet å gjøre.

Men mandag ettermiddag gikk regjeringen på en sjelden smell. Etter et gruppemøte i Fremskrittspartiet ble det klart at stortingsflertallet sender Langtidsplanen for Forsvaret tilbake til regjeringen.