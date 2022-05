Finaleklare – men nå blir det vanskelig

Subwoolfer showet seg til Eurovision-finalen. Der kan de ende med verst tenkelige startnummer.

Subwoolfer – med Tix i månedrakt som DJ Astronaut flyvende der bakerst – gikk videre til lørdag.

12 minutter siden

Synet av de gule herrene i Subwoolfer på pressekonferansen natt til onsdag sa egentlig alt. Duoen skulle trekke posisjon i lørdagens finalefelt, men mistet lappen på gulvet. Da de plukket den opp og så «1st half», ristet begge betuttet på hodet.

De prøvde å legge lappen tilbake for å få ny. Uten hell, så klart. Men artister ønsker ikke å synge i første del av en over tre timer lang finalesending i Eurovision. I alle fall ikke i den posisjonen som mange nå spekulerer i at Subwoolfer får på lørdag: Nummer én.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn